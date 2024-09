Kleber Rosa confronta apoio de Lula a Geraldo Jr.

Terceiro convidado da sabatina A TARDE Eleições, Kleber Rosa (PSOL) - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Apesar de se colocar como “único candidato de esquerda” em Salvador, Kleber Rosa (PSOL), não conquistou o apoio pleno do presidente Lula (PT) na disputa pela cadeira do Palácio Thomé de Souza, que será decidida no dia 6 de outubro. O psolista, contudo, diz acreditar que a questão não impacta na capilaridade de votos em torno do seu nome e relembra as eleições de 2022.

“Quando a gente fala de que o eleitor votou em Lula e ACM Neto, a gente não pode ignorar o fato de que ACM Neto flertou com apoio de Lula. A campanha dele produziu material dele com Lula e disputou voto. A gente não pode ignorar isso. Então, isso, em alguma medida coloca por terra a tese de que as pessoas votaram em ACM Neto por ele ser de direita e Lula por ser de esquerda. Os eleitores foram convidados a se confundir”, afirmou o psolista nesta quinta-feira, 19.

O presidente Lula (PT) já anunciou apoio ao nome do candidato Geraldo Jr. (MDB), aposta do PT na Bahia.

O terceiro convidado do A TARDE Eleições também citou as recentes pesquisas eleitorais como termômetro para entender o que pensa a população soteropolitana sobre os candidatos apoiados por Lula ou não.

“A gente não pode falar nesse momento que essas estratégias estão dando erradas se baseando por pesquisas. Até porque nessas pesquisas o que a gente vê é que a metade da população não decidiu voto. Então, o que na prática, o que a gente vê de pesquisas 69% para o prefeito se torna 20%, 30% do todo”, disse o candidato.

Durante o bate-papo, o psolista afirmou que ainda há “muitos votos a serem disputados” e mantém a esperança de que o seu nome seja levado até o segundo turno.

“A maioria das pessoas deixam para decidir de última hora. Estudam as opções. E eu estou focando em me apresentar, apresentar o programa e defender o meu lado, a minha história e a minha biografia e dizer de que lado eu sempre estive”, declarou.

O postulante justificou o motivo de se posicionar como “candidato de esquerda” e alfinetou o prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), que foi colocado na posição de “bom gestor”, após a divulgação de levantamentos sobre o tema.

“Quando eu me reivindico de esquerda, eu estou falando da minha coerência. E estou sendo honesto com o nosso povo. Não basta se apresentar como bom gestor, se por trás, não está dito qual o tipo de gestão você defende. Você quer ser um bom gestor para atender aos interesses de quem?”, questionou Rosa.

Assista entrevista na íntegra