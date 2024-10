Kleber Rosa se pronuncia após confusão com candidato do MBL

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Kleber aparece discutindo com um rapaz identificado como candidato a vereador - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Após se envolver numa confusão com um candidato a vereador do PP, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), o candidato do PSOL à Prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL) usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Kleber aparece discutindo com um rapaz identificado como candidato a vereador pelo PP após ser questionado por estar fazendo campanha nas ruas. O psolista alega que o rapaz se passou por jornalista e tentou entrevistá-lo e em seguida passou a agredi-lo verbalmente.

"Como candidato a prefeito de Salvador, sempre estive aberto ao diálogo e ao debate democrático para melhorar nossa cidade. No entanto, hoje fui vítima de um espetáculo sensacionalista por parte de um candidato a vereador do MBL, conhecido por perseguir e distorcer fatos para gerar fake news e likes nas redes. Fingindo ser repórter, ele fez perguntas mal-intencionadas, apenas para editar as respostas e criar um clima de desinformação", explicou Kleber.



"Não aceitarei ataques fascistas nem serei intimidado por atitudes dissimuladas que tentam descredibilizar nosso projeto político sério e comprometido com Salvador. Seguimos nossa campanha de forma limpa, debatendo Salvador e respeitando todo que queiram trazer um diálogo sério para nossa cidade", completou o candidato.