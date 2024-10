Saiba os locais de votação dos artistas baianos

As eleições municipais ocorrem neste domingo, 6 - Foto: Reprodução | Instagram leosantana | loreimprota | ivetesangalo | Fernado Frazão | Agência Brasil

Os brasileiros vão às urnas no próximo domingo, 6, escolher os novos representantes de cada município. No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Com isso, os artistas baianos vão se dirigir aos seus locais de votação para decidir quem comandará a cidade natal nos próximos quatro anos.

Artistas como Ivete Sangalo, Léo Santana, Lore Improta e Daniela Mercury, devem comparecer em seus respectivos colégios eleitorais.

Saiba onde os cantores baianos votam

A cantora Ivete Sangalo vota na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Canela. Já o local de votação de Margareth Menezes, atual ministra da Cultura, é na Escola Municipal Carlos Murion, em Pituaçu.

O cantor Léo Santana vota na Escola Democrática Estadual de Primeiro Grau Bolivar Santana, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A sua mulher, Lore Improta, votou, na últimas eleições, em 2022, na Unime, em Lauro de Freitas.

Daniela Mercury está designada a votar no Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb), em Patamares. A cantora Claudia Leitte, que atualmente mora nos Estados Unidos, votou, em 2022, no Bahia British Club, no Campo Grande.