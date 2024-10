Lore Improta revela se quer ter mas filhos com Leo Santana

Leo e Lore com a filha Liz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina Lore Improta aproveitou para curtir a quinta noite do Rock in Rio, nessa sexta-feira, 20. Na ocasião, ela revelou, em entrevista ao jornal Extra, se quer ter mais filhos com o cantor Leo Santana. O casal já tem Liz, de quase 3 anos.

“A gente sempre quis desde o início ter mais filhos, mas é tempo de esperar Deus mandar mais uma benção pra gente”, disse a influenciadora.

Lore também falou como faz para conciliar a agenda com o parceiro. “Eu sou virginiana, então pego a agenda dele e vou conciliando. Tenho esse trabalho aí, de fazer as junções das agendas, tentar achar o equilíbrio do trabalho e da vida pessoal, do momento de estar juntos como casal, com nossa filha, nossos amigos e família. Acho que estamos fazendo isso muito bem”, completou.