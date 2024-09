Mais um? Lore Improta se preocupa com tema de aniversário da filha

Liz é filha de Leo Santana e Lore Improta - Foto: Reprodução | Instagram

O tema da festa de aniversário de Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana, pode mudar novamente. Isso porque, na manhã desta segunda-feira, 16, a dançarina revelou que a pequena se apaixonou pela animação ‘A Pequena Sereia’.

“Bom dia com mais um tema agora para administrar!”, escreveu Lore na legenda do vídeo publicado no story do Instagram. A gravação mostra Liz assistindo ao filme.

Outras mudanças



O aniversário de três anos de Liz Improta já estava programado, com decoração inspirada em Alvin e os Esquilos, mas a filha de Lore e Leo Santana mudou de ideia de última hora recentemente. A mamãe compartilhou que a pequena decidiu trocar o tema para Frozen.

Fantasiada de Elza, a criança chegou até a mãe e anunciou: “Meu aniversário vai ser da Frozen. Depois das ‘Esquiletes’.”

A decisão desesperou Lore, pois a festa será 26 de setembro e ela já contratou empresas pedindo decoração inspirada nas personagens femininas do filme dos esquilos.

“Eu não quero mais. Quero da Frozen”, disse a pequena decidida.

“Eu estou pensando que tem que esperar duas semanas antes do aniversário para tomar decisão do tema. No ano passado, eu fiz de Minie e Mickey e, quando chegou na semana, ela queria da 'Patrulha Canina'. Agora, a mesma coisa”, lembrou Lore.