Lore Improta reclama de salário recebido na Globo: "Não me sustentava"

Lore Improta falou sobre salário recebido na Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lore Improta revelou detalhes do que passou no início de sua carreira e destacou as dificuldades que enfrentou. A famosa até comentou sobre o salário que recebia da Globo quando trabalhava no Domingão do Faustão.

Leia Mais:

>>> Mais um? Lore Improta se preocupa com tema de aniversário da filha

>>> Lore Improta revela cuidado importante na criação de Liz: "Controle"

>>> No Rock in Rio, Lore desabafa sobre boatos de término com Leo Santana

No Sem Censura, Improta disse: "Eu comecei a surfar nessa onda da internet, mas não ganhava dinheiro. Logo em seguida teve o concurso do Faustão, ganhei, fui crescendo o número de seguidores [só que] o salário do Fausto não me sustentava em São Paulo, precisava buscar outra maneira de ganhar dinheiro".

A dançarina declarou que teve uma grande visibilidade em função da projeção no Domingão e que isso a fez crescer nas redes sociais. Ela falou que, a partir de então, passou a cobrar por postagens em seu perfil.

"Comecei a cobrar R$ 50 para fazer um post, às vezes fazia parceria e ganhava roupa porque eu não tinha uma vida estável financeiramente falando. Estava passando por uma época muito difícil com a minha família, morei em São Paulo de favor, não tinha dinheiro para me manter aqui", contou.

Sobre o trabalho com a internet, ela explicou: "Comecei a fazer uma grana na internet, saí do fit, criei o Show da Lore, comecei a ter equilíbrio financeiro maior, ganhava R$ 1.500, R$ 2.000 por show, juntava com meu cachê do Fausto, aí consegui pagar o aluguel em São Paulo. Foi muito degrau por degrau e evolui junto com a internet".