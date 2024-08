Em Itabuna Augusto virou mesmo o jogo? Sim, palavra da Atlas Intel

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Uma consulta ao site do TSE revela que só na Bahia há mais de mil institutos de pesquisas aptos a fazer pesquisas eleitorais no Estado. Como em todo jogo de alta concorrência, ganha quem tem mais credibilidade, e por aí a AtlasIntel, parceiro de A TARDE, esbanja altos níveis de acerto.



A pesquisa sobre o cenário eleitoral em Itabuna divulgada ontem por A TARDE, obviamente da Atlas, dando o prefeito Augusto Castro (PSD) com 45,7% das intenções de voto contra 25,8% de Pancadinha (SD), Chico França (PL) com 13,1% e Isaac Nery (PDT) com 6,7%, bateu lá como uma bomba.

Será isso mesmo? – perguntavam na cidade, segundo nossos colegas de lá. Compreensível, já que até pouco tempo Pancadinha liderava todas as pesquisas com folga. E ademais, lá como nos quatro cantos do país, só se respira a disputa política.

Chico França — Convém ressalva de dois fatos. O primeiro é que outras pesquisas dos últimos 15 dias já apontavam uma tendência de crescimento de Augusto. Segundo, a AtlasIntel constrói uma trajetória que acumula muitos créditos.

Previu a vitória de Jerônimo na Bahia, quando os demais davam ACM Neto. Também acertou no triunfo de Javier Milei na Argentina. E agora, na Venezuela, previu a vitória de Edmundo Urrutia, contra o presidente Nicolás Maduro, que diz ter vencido, mas ninguém acredita.

Se a questão não é credibilidade, em Itabuna bom ficar de olho em Chico França (PL). Cresceu muito, era o último. E pode acabar fazendo a diferença.

Colaborou: Marcos Vinicius

A Transpetro vai construir 16 navios e São Roque está de olho

A Petrobras pretende construir, até 2028, 16 navios, entre petroleiros e gaseiros. O edital para a construção dos quatro primeiros já foi lançado e o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, no esforço de reativar 13 estaleiros no Brasil, uma das missões da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, diz já ter uma estratégia.

— A concorrência é internacional, mas teremos critérios. A empresa que ganhar a primeira, não pode participar das demais concorrências, a que ganhar a segunda também, e assim sucessivamente. Com isso esperamos contemplar os estaleiros nacionais.

E entre eles está São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, uma reivindicação que abrange toda a banda sul do Recôncavo. Também está em andamento o projeto de construção de 400 barcaças, 60 delas em São Roque. Mas Bacci ressalva: ‘Torço por isso, mas aí já não é comigo’.

Cacau de Gana preocupa lá e cá

Gana, na África, maior produtor mundial de cacau, está à beira de uma catástrofe. A mineração ilegal e o desmatamento desenfreado ameaçam a cacauicultura lá, que segundo especialistas do setor, somados às doenças pode ser destruída em 5 anos.

O assunto é papo forte em Itabuna. Lá se diz que o fracasso da cacaicultura em Gana pode sufocar a indústria do chocolate, que na Bahia é visivelmente crescente.

Giovani Damico, o sonho de acabar desigualdades

Giovani Damico, o candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB), a nova cara do velho Partidão, é de esquerda e avisa sem meias palavras que se for eleito a cara da administração será outra, privilegiando o desmonte das causas das desigualdades.

— Claro que isso vai mexer com algumas estruturas. E muita gente, os que ganham com isso, se beneficia disso, não vai gostar.

Num ponto Damico faz a diferença, a defesa da legalização de drogas de todos os tipos. Ele faz coro com uma corrente de pensamento que tem simpatizantes em todos os segmentos, segundo a qual droga é problema de saúde, não de polícia. Mas na política é o primeiro a defender a tese.