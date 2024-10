"Disponível para trabalhar”, diz Andrei, prefeito eleito em Juazeiro

Andrei da Caixa (MDB) foi eleito prefeito de Juazeiro com 61.163 votos - Foto: Divulgação

Venceder das eleições pela Prefeitura de Juazeiro, com 61.163 votos, Andrei da Caixa (MDB), derrotou a atual prefeita Suzana Ramos (PSDB) no domingo, 6. Agora prefeito eleito, o emedebista conversou com o Portal A TARDE nesta segunda-feira, 7, sobre o trunfo nas urnas.

"Eu sou fruto do milagre, eu sou filho da promessa. Eu acreditei que Juazeiro é muito maior do que projetos individuais e fui falar com o povo sobre os problemas do povo, conseguimos nos comunicar com o povo, dos nossos projetos, nossas ideias e estamos muito felizes que o povo conseguiu entender nossa mensagem. Estou muito gratificado e disponível para trabalhar”, afirmou o prefeito eleito.

Leia também:

>> Jerônimo supera Rui e elege 309 prefeitos; PSD lidera ranking isolado

>> PP desiste de concorrer Juazeiro para apoiar adversário de Suzana

Andrei revelou que adotou nesta segunda-feira sua primeira ação como prefeito eleito, ao realizar uma visita às estruturas municipais e conversar com os servidores do município.



“Minha primeira ação hoje foi visitar os secretários e os servidores, entender a dinâmica, falar com a população que nós temos um compromisso com a saúde e educação. Vamos trabalhar diuturnamente para fazer o que o povo precisa", disse Andrei.

Andrei também contou que já recebeu do governador Jerônimo Rodrigues sinalização de apoio institucional do Estado para a região.

"O governador veio ontem e me solicitou ir a Salvador para mostrar nossos projetos. O ministro Rui me ligou ontem para parabenizar, me chamou para ir à Brasília, para discutir ideias para o PAC para Juazeiro. Nosso compromisso com Juazeiro é trabalhar", disse.

"Eu estava muito tranquilo [na apuração]. Ontem eu não acompanhei o resultado, fui cultuar a Deus. O povo é soberano para escolher o seu destino. Fui agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer a realidade do povo. Minha oração era que a vontade do povo fosse cumprida, e foi", completou Andrei.