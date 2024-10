PP desiste de concorrer Juazeiro para apoiar adversário de Suzana

Anúncio foi feito nas redes sociais do postulante - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @marciojandir

O candidato a prefeito de Juazeiro, Márcio Jandir (PP), retirou o seu nome para concorrer ao Executivo do Vale do São Francisco para apoiar o candidato Andrei Gonçalves, conhecido como Andrei da Caixa (MDB).

O declínio acontece uma semana antes das eleições municipais, agendadas para o próximo domingo, 6. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do postulante ao lado da sua candidata a vice, Cida Gama (PP).

“Nós tomamos a decisão que é retirar a candidatura. Nós vamos apoiar o projeto, que nesse momento, melhor representa aquilo que a gente sonhou para Juazeiro. […]. Veio o problema do nosso próprio partido, que por várias vezes, anunciou que ia tirar a nossa candidatura. Água mole em pedra dura, é aquela história, desgastou a candidatura”, disse o progressista.

O progressista afirmou ainda que a sua saída do jogo eleitoral foi firmada em consenso com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Antes de migrar para o PP, o homem era filiado ao PT.

“Nós tomamos a decisão que é do nosso campo político. No campo do governador Jerônimo, do presidente Lula, de marchar junto com Andrei. […]”, disse.

Em nota enviada à imprensa, Márcio Jandir agradeceu ao chefe do Executivo estadual por tentar “salvar” o município.



“Governador Jerônimo, eu quero agradecer seu esforço para tirar Juazeiro do atraso, atendi o chamado do seu secretariado, e o seu chamado, porque eu tenho lado, eu tenho história e eu sei que toda ação tem uma consequência e deixar de estar aqui hoje seria uma incompetência com Juazeiro”, afirmou.

A saída do progressista da disputa é uma tentativa do governador em atrair a unidade ao nome do emedebista, como vinha pregando desde o início das discussões sobre o pleito. Com isso, seguem na corrida: a prefeita e candidata à reeleição, Suzana Ramos (PSDB), e o candidato Celso Carvalho (PSD), sobrinho do ex-prefeito e ex-candidato Isaac Carvalho (PT).