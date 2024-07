PP deve deixar base de Suzana Ramos e lançar candidatura própria

Caso haja rompimento com gestão de Suzana Ramos (PSDB), nome a ser apoiado pelo PP deve ser do advogado Márcio Jandir (PP) - Foto: Reprodução

Uma provável mudança no cenário vem movimentando os bastidores político no município de Juazeiro, Vale do São Francisco. Sendo assim, as eleições podem ter um novo nome, que deve ser oposição à prefeita Suzana Ramos (PSDB).

A movimentação vem do Partido Progressistas, com os parlamentares Gleidson Azevedo e Nalvinho, que são base da gestão atual. Rumores apontam que os dois vereadores devem romper com Suzana. O diretório municipal inclusive promoveu uma reunião com pré-candidatos a vereador para alinhar a decisão.

Se a decisão de romper com a gestão de Suzana Ramos for confirmada, o nome a ser apoiado pela sigla deve ser do advogado Márcio Jandir, ex-PT e recentemente filiado ao PP, como pré-candidato a prefeito. Márcio foi candidato a prefeito de Juazeiro em 2012, pelo PV, ocasião na qual teve mais de 40% dos votos e ficou na segunda colocação, atrás de Isaac Carvalho, eleito à época.