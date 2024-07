PP oficializa pré-candidatura de Márcio Jandir e enfraquece Suzana

Lançamento aconteceu na sexta-feira, 21 - Foto: Divulgação

Os desgastes em torno da gestão de Suzana Ramos (PSDB) emJuazeiro,no Vale de São Francisco, estão empurrando a tentativa de reeleição da chefe do Executivo ao limbo. A menos de um mês para o início da pré-campanha oficial, a tucana logrou outra derrocada que culminou na perda de apoio do PP.

A sigla, comandada pelo deputado federal Mário Negromonte Jr, presidente estadual do partido, bateu o martelo na sexta-feira, 21, e decidiu lançar o nome do advogado Márcio Jandir, ex-PT e recém filiado à sigla. Nos bastidores, especula-se que o postulante à cadeira do Executivo tem chances reais de unir a oposição em prol da sua pré-candidatura contra a atual prefeita.

A decisão de lançar Jandir ao tabuleiro eleitoral surge após o rompimento dos vereadores Gleidson Azevedo e Nalvinho, com Suzana. O diretório municipal, inclusive, promoveu uma reunião com pré-candidatos a vereador para alinhar a decisão.



O lançamento da pré-candidatura do advogado ainda contou com a presença de dois adversários de Márcio Jandir: os deputados estaduais Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PV), que também angariam um lugar ao sol nas corridas eleitorais da cidade, mas esbarram na pré-candidatura do ex-prefeito Isaac Carvalho,apoiado pelo PT.

Por fazer parte da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT-PCdoB e PV, só pode haver um nome para concorrer à disputa no município. Todos os citados já lançaram as suas respectivas pré-candidaturas.