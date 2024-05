Roberto Carlos decide homologar pré-candidatura em Juazeiro | A TARDE

Pré-candidato à prefeitura de Juazeiro, deputado estadual Roberto Carlos (PV), vai homologar candidatura ao pleito municipal na próxima sexta-feira, 24, no Grande Hotel de Juazeiro, às 18h30.

A cinco meses para a decisão final do pleito eleitoral, a disputa pela cadeira do Executivo no Vale do São Francisco segue com três nomes da mesma federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB e PV) na queda de braço pelo espaço. Dentre eles: o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT) e o deputado estadual Zó (PCdoB).

Em conversa com o Portal A TARDE, o parlamentar se considerou como o “único nome capaz de unificar o grupo” no município. Roberto Carlos ainda espera que o PT abra “mão da sua candidatura em Juazeiro e me apoiar”.

“Eu abdiquei da vaga do TCM para apoiar o candidato do PT, Paulo Rangel. Nunca deixei de votar nenhum projeto encaminhado pelo governo do PT à ALBA desde a época dos oito anos de Wagner, passando pelos oito anos de Rui Costa, até hoje com o governador Jerônimo Rodrigues”, enfatizou o deputado.

No último dia 16 deste mês, a executiva nacional do PT homologou a candidatura do ex-prefeito, Isaac Carvalho, para enfrentar a atual prefeita Suzana Ramos (PSDB), que vem acumulando diversas críticas dos munícipes, inclusive, chegou a atacar os eleitores, ao declarar que "a mente do povo precisa melhorar".

O mesmo movimento foi feito pelo pré-candidato, Zó (PCdoB), que oficializou o seu nome na sexta-feira, 17, em um evento com militantes e lideranças políticas.

O vasto leque de nomes eleitorais do mesmo grupo, no entanto, forçará ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), que capitaneia o processo eleitoral no estado, a bater o martelo entre um dos pré-candidatos, antes da convenção partidária, que inicia a partir do dia 20 de julho.

