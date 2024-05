Acúmulo de cargos de servidores marca fim de gestão de Suzana Ramos | A TARDE

A prefeitura de Juazeiro está sendo investigada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) por suposta prática de infração disciplinar de acumulação ilegal de cargos de 21 servidores. A ação fez com que a prefeitura do município determinasse a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar para investigar os casos.

Segundo o documento, os processos de apuração serão conduzidos junto a uma Comissão criada, que será composta por três membros.

A condução será liderada pela agente administrativo, Eliane Félix Braga Ribeiro e o técnico em segurança do trabalho, Paulo Henrique Gomes Granja. A terceira integrante é a telefonista Graziela Barreto Pimentel.

O documento indica que dos mais de 20 trabalhadores do município, oito também possuem cargos no estado de Pernambuco, sete em alguma área do Governo da Bahia, cinco em outro município da Bahia e um ocupa duas posições na Prefeitura de Juazeiro.

O texto detalha que a Comissão tem prazo de 30 dias, a partir desta quarta, 15, data de publicação da Portaria, para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar e apresentação do Relatório Final, “cabendo prorrogação desde que devidamente motivado”.

O Portal A TARDE procurou a gestão da cidade, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

