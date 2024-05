Prefeita de Juazeiro ataca eleitores: “Mente do povo precisa melhorar” | A TARDE

Com as alianças de oposição se fechando em prol da disputa eleitoral de outubro, a prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos (PSDB), criticou os eleitores da cidade ao declarar que "a mente do povo precisa melhorar".

A fala da prefeita ocorreu em evento de entrega de ambulâncias ao lado do deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB), na última quinta-feira, 9, em meio a protestos de servidores da saúde.

Insatisfeita com a desaprovação por parte dos servidores, que utilizavam apitos e cartazes contra a gestão municipal, Suzana Ramos destilou críticas aos munícipes.



Alegando falta de reconhecimento, a prefeita criticou as manifestações dos presentes e disse que os eleitores de Juazeiro precisam de "consciência política" e que suas "mentes precisam melhorar". As falas geraram tensão no evento.

