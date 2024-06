Isaac Carvalho define data para lançar pré-candidatura em Juazeiro | A TARDE

A tal sonhada unidade pregada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no início dos debates sobre as eleições municipais não foi concretizada no município de Juazeiro, no Vale do São Francisco. Com isso, os pré-candidatos governistas vêm concretizando o movimento de lançamento dos nomes nos municípios.

Desta vez, a pré-candidatura concretizada na região é do ex-prefeito da cidade, Isaac Carvalho (PT). O ex-chefe do Executivo escolheu o próximo sábado, 1º, para reunir a militância, aliados e sociedade civil, na quadra do Colégio Edson Ribeiro, a partir das 9h. A novidade foi compartilhada nas redes sociais de Carvalho, nesta terça-feira, 28.

“Participe desse momento e vamos mostrar que você também já decidiu: vamos juntos, com o time de Lula e Jerônimo, colocar nossa cidade no rumo do desenvolvimento”, diz um trecho da legenda.

O PT aposta na pré-candidatura de Isaac para enfrentar a atual prefeita Suzana Ramos (PSDB), que vem acumulando uma série de críticas no município, inclusive, chegou a atacar os eleitores, ao declarar que "a mente do povo precisa melhorar". A gestão da tucana ainda sofreu uma ação da Caixa Econômica Federal, após a concessão de empréstimos aos servidores municipais, mediante a consignação em folha de pagamento.



Além de Isaac, do leque governista, o município do Vale São Francisco ainda conta com os nomes dos deputados estaduais Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PV), que espera um aceno do PT para se fortalecer na disputa.

