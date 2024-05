PCdoB lançará pre-candidatura de Zó nesta sexta, 17 | A TARDE

O PCdoB marcou para esta sexta-feira, 17, o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Zó à Prefeitura de Juazeiro, quinto maior município da Bahia. O evento contará com a presença das principais lideranças do partido e de outras siglas.

A busca por um consenso dentro da base governista na eleição de Juazeiro vinha sendo tema de debate para o pleito juazeirense, já que as três siglas que compõem a federação PT - PCdoB - PV apresentaram seus nomes.

O lançamento da candidatura de Zó ocorre três dias após a Executiva nacional do PT referendar a pré-candidatura do ex-prefeito Isaac Carvalho. Além disso, o PV já pontuou que espera que o deputado estadual Roberto Carlos seja o escolhido pela federação, que pela regra eleitoral só poderá ter um candidato na eleição de outubro.

"Dentro da federação, a situação em Juazeiro ainda segue indefinida. Esperamos que haja um entendimento antes do prazo das convenções, que acontecem entre julho e agosto. Amanhã, reafirmaremos nossa posição de que Zó deve encabeçar a chapa, um quadro político que tem projeto para resgatar o município diante da péssima gestão atual. Trata-se de um nome agregador e competitivo", disse o presidente do PCdoB da Bahia, Geraldo Galindo.

Zó afirmou vai lançar o programa Movimento Por Juazeiro, que vai focar em um plano de governo participativo, e reiterou que espera a definição pelo seu nome dentro da federação, independente da situação política de Isaac de Carvalho, que tem tido sua candidatura contestada por adversários, que alegam que o ex-prefeito estaria inelegível devido a uma ação de improbidade administrativa, que já teria tramitado em julgado no Superior Tribunal de Justiça.

"Acho que tem de perguntar a ele. Mas essa questão da inelegibilidade só é vista depois do registro da candidatura, pelo Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral ou adversários, que devem se manifestar. Com relação a minha pessoal, todo mundo sabe que tenho totais condições de ser candidato, tanto do ponto de vista político quanto jurídico", concluiu.

