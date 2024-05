Éden garante candidatura de Isaac: “Será prefeito de Juazeiro” | A TARDE

O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, afirmou nesta quarta-feira, 15, ao Portal A TARDE que a pré-candidatura de Isaac Carvalho (PT) para prefeito de Juazeiro é realmente “pra valer”. Otimista, o dirigente previu inclusive que o petista deve vencer as eleições em outubro de 2024.

A candidatura de Isaac, porém, tem desafios a superar. O primeiro deles é a construção de um consenso dentro da federação Brasil da Esperança, que tem também as pré-candidaturas dos deputados estaduais Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PV).

“A gente tem trabalhado muito para que esse processo de construção da unidade em torno da candidatura de Isaac não signifique ferir ninguém, nem machucar nem derrotar ninguém. Mas é evidente, nas pesquisas que nós fazemos, que os nossos aliados fazem, e as que a prefeita faz, que é uma saudade muito grande do tempo de Isaac”, disse Éden.

“Infelizmente, a prefeitura de Suzana vai de mal a pior, e cresce um sentimento na sociedade de Juazeiro do tempo da prefeitura de Isaac, do governo de Isaac, do governo do PT, do PCdoB, dos nossos aliados, em que Juazeiro era bem cuidada, tinha Educação bem cuidada, Saúde bem cuidada, enfim. Então, qualquer pesquisa que rodar em Juazeiro dá Isaac prefeito”, declarou o presidente estadual do PT.

Nos bastidores da política juazeirense, a pré-candidatura de Isaac é contestada por adversários. Segundo eles, o ex-prefeito estaria inelegível devido a uma ação de improbidade administrativa, que já teria tramitado em julgado no Superior Tribunal de Justiça.

O PT alega, porém, que Isaac estaria elegível, já que a Justiça Federal de Juazeiro proferiu duas decisões que derrubaram uma condenação do Tribunal de Contas da União (TCU), por não ter respeitado o prazo prescricional de cinco anos. Superada essa questão, o partido parte agora para convencer os aliados a se juntarem ao projeto.

“A candidatura de Isaac é possível. Isaac será candidato e será prefeito de Juazeiro. Com certeza. Nós temos zero preocupação com relação às questões judiciais. Essas estão superadas, absolutamente superadas, e nós estamos trabalhando para que, talvez já na semana que vem, a gente consiga avançar na unidade da nossa federação, do PT, do PCdoB e do PV”, garantiu Éden ao Portal A TARDE.

“O PSD já anunciou apoio a Isaac; o Avante já anunciou apoio a Isaac; estamos trabalhando, dialogando com o MDB; e dialogando com Joseph e com o PSB; então a gente pode remontar uma grande frente, como foi a frente de Jerônimo na Bahia, em Juazeiro, para fazer Isaac prefeito”, concluiu o dirigente petista.

O Portal A TARDE já havia revelado que a pré-candidatura de Isaac em Juazeiro é uma das seis prioridades do PT nas eleições de 2024, junto a Zé Neto em Feira de Santana, Waldenor Pereira em Vitória da Conquista, Luiz Caetano em Camaçari, Adélia Pinheiro em Ilhéus e Tito em Barreiras.

Nessas outras cinco cidades, a pré-candidatura do PT já está confirmada junto à federação Brasil da Esperança. A expectativa da legenda é que Juazeiro se junte a essa lista até a próxima quarta-feira, 22.

