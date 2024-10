Após morte de morador, ônibus deixam de circular no São Gonçalo

Serviço foi interrompido na tarde desta segunda-feira, 14 - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Ônibus deixaram de circular no bairro do São Gonçalo do Retiro, em Salvador, após moradores realizarem um protesto no bairro na tarde desta segunda-feira, 14.

Segundo a Secretaria Mobilidade Salvador (Semob), a linha que deixo de circular é a 1118 - Term. Acesso Norte x São Gonçalo. Ainda segundo órgão, os ônibus estão fazendo o retorno na rotatória de uma localidade chamada Cabeção, nas proximidades do Hospital Roberto Santos, retornando para o Terminal Acesso Norte pela Silveira Martins.

Equipes da Semob acompanham a situação e o atendimento será normalizado tão logo as condições de segurança permitam.

Entenda

Moradores realizaram, na tarde desta segunda-feira, 14, um protesto após a morte de um jovem identificado como Lucas Alves da Silva, de 19 anos. Segundo testemunhas, Lucas morreu durante uma operação da Polícia Civil na localidade da Baixinha de Santo Antônio, no bairro São Gonçalo do Retiro.



Moradores informaram que policiais estavam em campo realizando diligências após denúncias de suspeitos de homicídios na região, quando foram recebidos a tiros. Durante uma troca de tiros, Lucas foi atingido. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre o envolvimento de Lucas com o crime. Devido ao fogo no local, os ônibus deixaram de circular e aguarda normalização da via.

O Portal A TARDE entrou em contato com as polícias Militar e Civil e aguarda retorno.