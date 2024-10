Vídeo mostra irmãos deixando acidente sem socorrer catador em Itapuã

- Foto: Reprodução redes sociais

Imagens de uma câmera de segurança registrou o momento em que o os irmãos gêmeos que atropelaram o catador de recicláveis Danilo Santos de Jesus, de 42 anos, deixaram o local do acidente sem prestar socorro. O caso aconteceu no último sábado, 12, na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã.



Danilo acabou sendo esmagado e morreu após o carro vir em altra velocidade e colidir com um poste. Nas imagens, é possível ver as pessoas ao redor ajudando os irmãos gêmos. Eels, são mos que estão de shorte branco e blusa preta. É possível vê-los entrando dentro de um carro preto e saindo do local.

O enterro do reciclador aconteceu na manhã desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Brotas.



Família quer justiça

A irmã da vítima, Tiala Santos, contou que os irmãos que estavam no carro não prestaram ajuda para o catador. Ela e a família suspeitam que o condutor do veículo estava alcoolizado, mas a polícia ainda não confirmou a informação.

Ainda de acordo com Tiala, as bebidas que estavam no carro teriam sido retiradas do veículo.

