Homem morre eletrocutado enquanto limpa piscina no interior da BA

Um trágico acidente ocorreu no povoado Velame, na zona rural de Jacobina, no norte da Bahia, onde um homem de 26 anos, identificado como Michael Santos da Silva, foi eletrocutado enquanto limpava uma piscina na tarde de sábado, 12. O incidente aconteceu por volta das 13h e foi tão intenso que o impacto do choque elétrico fez com que Michael caísse na água.

De acordo com informações da Polícia Civil, Michael havia sido contratado para realizar o serviço na residência de Patrícia Machado, a proprietária da casa. Após o acidente, Patrícia acionou a Polícia Militar e relatou o ocorrido.

Testemunhas afirmaram que o choque foi causado por um vazamento de energia do equipamento que Michael utilizava. A polícia compareceu ao local e confirmou o óbito do jovem.

A princípio, as investigações apontam para a degradação dos fios dos equipamentos elétricos, que podem ressecar ou ficar expostos a agentes corrosivos. A hipótese é de que o vazamento de energia tenha sido provocado por fios desencapados.