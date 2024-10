Cotran aprova novas regras para o pedágio eletrônico

Pedágio eletrônico terá novas normas - Foto: Reprodução | TV TEM

O Conselho Nacional de Trânsito (Cotran) aprovou, nesta segunda-feira, 14, novas regras do chamado pedágio eletrônico, conhecido como "free flow". A última modificação nas normas voltadas para o setor havia acontecido em 2022.

Leia mais

>> Moradores de Pojuca protestam contra "cobrança abusiva" e travam BA-093

>> ‘A Via Bahia já sai tarde e deixa o caos de legado’, diz Eduardo Salles

>> Movimento nas rodovias baianas cresce até 30% em época de eleição

O pedágio eletrônico permite que os motoristas possam passar nas cobranças sem a necessidade de reduzir a velocidade ou parar nos postos de cobrança. Para isso, é necessário que o condutor pague uma tarifa correspondente ao trecho da via.

Entre as mudanças, está o aumento do prazo para o pagamento do pedágio. Outro ponto é a criação de placas e símbolos para identificar o sistema de cobrança. A centralização dos dados em uma plataforma nacional, o que deverá facilitar a cobrança do pedágio.

"O foco da nova regulamentação é proteger o cidadão, dando transparência, opções para pagamento e mais tempo para pagamento. Tudo para que ele consiga entender o sistema, participar de maneira consciente e promover o respectivo pagamento da melhor maneira", explicou o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, ao portal G1.