Moradores de Pojuca protestam contra "cobrança abusiva" e travam BA-093

Moradores da comunidade popularmente conhecida como Sobe e Desce, em Pojuca, a 80 km de Salvador, realizaram na manhã desta segunda-feira, 29, uma reivindicação na BA-093, contra a suposta cobrança abusiva da concessionária Bahia Norte aos moradores. O protesto, que se iniciou por volta das 5h da manhã, fez com que um extenso congestionamento se formasse na região.

“Estamos sendo vetados do nosso direito de ir e vir O pedágio teve algumas mudanças e bloquearam as passagens dos moradores. Isso vem afetando muito a comunidade porque muitos pais e famílias dependem do acesso à via, e precisamos de isenção do pedágio", disse a moradora e líder do protesto Edileusa Carmo dos Santos Borges.

A comunidade cobra isenção na via de acesso para moradores do bairro, que são taxados pela passagem de veículos. Além disso, estão cobrando manutenção da via de acesso, que segundo os moradores já foi palco para diversos acidentes.

“Teve um período em que era isento para alguns moradores, mas quem adquiriu transporte depois não conseguiram mais. Com essa mudança de empresa, cancelaram todo o espaço livre dos moradores. Além disso, ainda tem a questão da via de acesso que é péssima. Essa semana teve um acidente devido a falta de manutenção. Ficamos mais de três horas sem energia por causa da Bahia Norte, que nunca está fazendo o papel dela”, concluiu a moradora.

Essa não é a primeira vez que os pojucanos protestam contra a falta de acesso para quem mora a poucos minutos do sistema de tributos da empresa. Segundo a líder da manifestação, a Bahia Norte diz que a questão deve ser tratada em reunião, mas que até o momento não foi informada à comunidade.

Equipes do 1º Pelotão da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para tentar negociação com os moradores, que às 8h30, liberaram parcialmente a via. Segundo os moradores, a passagem só estará integralmente livre com a chegada do representante da Bahia Norte, que até às 9h não havia chegado.

Em nota ao Portal A TARDE, a Bahia Norte informou que a BA-093 já segue com fluxo normal e que a isenção de pedágios em rodovias são previstas em contrato de concessão e deferidas exclusivamente pelo Governo do Estado da Bahia, através da Agência Reguladora (AGERBA) responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados.

"Importante salientar que a Concessionária mantém um diálogo constante e transparente com as comunidades, e segue cumprindo com todos os acordos e parcerias firmados para a preservação do patrimônio material e imaterial das áreas associadas às rodovias, bem como mantém ações de responsabilidade socioambiental, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento das comunidades", explica em nota.