‘A Via Bahia já sai tarde e deixa o caos de legado’, diz Eduardo Salles

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

E a ViaBahia conseguiu entrar para a história da Assembleia. Num caso rarissimo, se não único, conseguiu a proeza de unir no mesmo tom os 63 deputados baianos, independente de partido.

E segundo Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, o principal núcleo da gritaria, o anúncio feito por Rui Costa, de que o governo extingue a concessão das BRs 324 e 116 até dezembro, foi bem recebida, embora já tarde.

— A ViaBahia nos deixa uma situação caótica. A trafegabilidade é um horror. A concessionária ficou 15 anos, tinha que duplicar 400 km da BR-116, nada fez. Tinha que fazer mais uma pista de cada da BR-324, também não fez nada. Isso nos custou um enorme atraso e um preço alto em vidas.

prejuizo —Se assim o é, a ViaBahia está a 15 anos cobrando pedágio, ganhou uma dinheirama com isso não deu a recíproca. Como é que fica esse lado da questão?

— Esse é um problema para posterior discussão jurídica. O que nós queremos é a ANTT suspenda a cobrança assim que a retomada for consolidada. A ViaBahia ganhou tudo na Justiça, até impedir que nós fizéssemos uma manifestação no pedágio em Candeias. E que tanto gosta disso, agora irá para a Justiça, mas na defesa.

Segundo Rui Costa, no último dia 19 a ViaBahia recusou uma proposta de acordo, o que levou o governo a anunciar a retomada. Mas essa decisão passa antes pelo TCU. Mas ninguém acredita em revés.

Colaborou: Marcos Vinicius

TRE confirma impugnação de Sheila e ela brada: ‘Sou candidata’

Até parece que Sheila Lemos (UB), prefeita de Vitória da Conquista, já sabia que poderia ter um resultado desfavorável na finalização do julgamento do TRE-Ba sobre a suposta inelegibilidade dela. Assim que a decisão saiu, confirmando o placar de 4 a 3 colntra ela, disparou um vídeo reafirmando que é ‘candidatíssima’.

— Estou convicta de que a justiça prevalecerá.

Ela recorreu ao TSE e diz que se preciso irá até o STF.

A mãe de Sheila, Irma Lemos, foi prefeita por 15 dias em dezembro de 2020, quando era vice-prefeita de Herzém Gusmão (MDB), prefeito reeleito que pegou a Covid e nem tomou posse, morreu internado em 15 de março de 2021.

Por conta disso, ela é acusada de estar agora tentando um terceiro mandato por laços familiares. Em Conquista, quando a decisão foi anunciada semana passada deu rebuliço. Agora, nem tanto.

Nery, o legado de muito riso

Baiano de Jaguaquara, o jornalista Sebastião Nery, nacionalmente consagrado como o papa do folclore político, nos deixou ontem aos 93 anos de idade.

Ainda novo, muito circulava pela Bahia, já tendo trabalhado no Jornal da Bahia, sempre ao lado do grande amigo Newton Macedo Campos. Na edição de domingo próximo vamos lembrar dele inclusive com a particularidade de muitas conversas baianas.

Lucas Batatinha, a arte que enfrenta a folia e etc

Lucas Batatinha, 62 anos, filho de Batatinha, o grande compositor baiano, é a bola da vez no saguão de entrada da Alba esta semana.

Ele desde menino já era requisitado pela direção do Colégio Eduardo Mamede, na Saúde, também é publicitário em fantasias do carnaval ao lado de Edvaldo Gato, Tati Moreno e Juarez Paraíso em blocos como Olodum, Didá e Muquiranas, também produz belas telas em que retrata tudo, especialmente o centro histórico de Salvador.

— Desde os 9 anos faço minhas artes.

Ele diz que só deu uma paradinha quando ‘fiquei grávido’ da única filha. E confessa outra paixão, por Clarindo Silva, o homem da Cantina da Lua.

— Pra mim, é uma entidade.