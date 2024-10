Vídeo: Tesla Cybertruck é flagrado nas ruas de Lauro de Freitas

Tesla em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o Tesla Cybertruck, carro elétrico produzido pela empresa do bilionário Elon Musk, trafegando na Estrada do Coco, no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Com modelo exótico, o carro chamou a atenção das pessoas que passavam pela avenida.

A picape elétrica tem três versões: AWD, Foundation Series e Cyberbeast. A primeira opção de motorização traz autonomia de 400 km (ciclo WLTP) e aceleração de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos. Na potência, a versão de entrada entrega 319 cavalos. Já a Foundation Series, mesma versão da picape importada para o Brasil, é o modelo intermediário com dois motores que entregam 600 cavalos. Além disso, esta chega com 550 km de autonomia.



Uma versão topo de linha, chamada Cyberbeast, com mais de 800 cv de potência pode ser importado para o Brasil com o preço de R$ 1.473.000 (quase R$ 1,5 milhão). O valor nos EUA desta configuração parte de US$ 99.990 (cerca de R$ 558 mil). A montadora não produz o automóvel em terras brasileiras.

A picape elétrica tem outras versões nos exterior e a mais barata com tração traseira custa US$ 60.990 (cerca de R$ 340 mil).

Veja vídeo: