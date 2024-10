Telhado de aeroporto é arrancado por ventania e avião é atingido

- Foto: Reprodução/TV Sudoeste

O telhado do Aeroporto Regional José Valério, localizado em Paramirim, no sudoeste da Bahia, foi arrancado devido a uma forte ventania no último domingo, 13. A cobertura metálica do terminal atingiu uma aeronave que estava estacionada no local, causando preocupação entre os responsáveis pela infraestrutura.



Veja vídeo:

No momento do incidente, havia apenas um vigia no aeroporto, que, felizmente, não sofreu ferimentos. Segundo apuração da TV Sudoeste, um meteorologista informou que os ventos registrados na região superaram os 80 km/h.



Leia também:

>> Jovem é morto ao buscar filha de 4 anos; família acusa ex-mulher

>> “Conquista tem sido palco de duras batalhas judiciais”, diz magistrado

>> Mãe de empresário morto lamenta: "Nenhuma mãe merece perder um filho assim"

O especialista detalhou que a combinação de baixa umidade relativa do ar e o clima seco foram fatores que contribuíram para a formação da ventania intensa que atingiu a cidade.

Até o momento, não há informações sobre o valor dos prejuízos causados pelo incidente, nem sobre o funcionamento do aeroporto.