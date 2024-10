Jovem é morto ao buscar filha de 4 anos; família acusa ex-mulher

Caso é investigado - Foto: Reprodução | Polícia Civil

Na última sexta-feira, Christian Santana dos Santos, de 22 anos, foi assassinado enquanto ia buscar a filha de 4 anos na casa de sua ex-companheira. A família suspeita que a ex-mulher esteja envolvida no crime, dada a natureza conturbada do relacionamento entre os dois. A casa de Christian está localizada próxima à residência da ex, e, ao entrar no beco em frente a ela, ele foi alvejado.

De acordo com a 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus, Christian foi alvo de disparos de arma de fogo na Rua Luiz Viana Filho, no bairro Mirim. Testemunhas relataram que um homem a pé seguiu a vítima antes de disparar várias vezes. Christian foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades expediram guias para a coleta de evidências no local e necropsia, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e motivação do crime.

A Polícia Militar da 10ª CIPM foi acionada na noite de sexta-feira para investigar a ocorrência de uma pessoa ferida na Rua Luís Viana Bernardes. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o fato e prestaram assistência, mas Christian não sobreviveu. As circunstâncias em torno de sua morte estão sob investigação da Polícia Civil.