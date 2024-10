Intimações da Polícia Civil passam a ser entregues por WhatsApp

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A Polícia Civil da Bahia anunciou a ampliação de seus serviços com a implementação do envio de intimações via WhatsApp, utilizando seu assistente virtual, Paulo César 2.0. A medida visa otimizar a comunicação da instituição, proporcionando mais agilidade e praticidade no contato com a população.

As intimações serão enviadas através do número (71) 99973-7729, contendo informações essenciais como o nome completo do cidadão, o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e um arquivo em anexo com a intimação. Após receber a mensagem, o destinatário não precisa responder ao assistente virtual; basta comparecer ao local e horário indicados.

Importante destacar que o serviço não solicita qualquer tipo de pagamento, transferências bancárias, PIX ou dados pessoais. Além disso, as intimações não serão acompanhadas de links, evitando assim possíveis fraudes virtuais.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, a Delegada-geral da Polícia Civil, Heloisa Brito, explicou que o "Paulo César", como é conhecido o assistente virtual da PCBA, já foi utilizado em outros grandes eventos. A partir de agora, além dos serviços que já oferecem, ele iniciará a emitir o serviço de entrega de intimação. Além disso, ela reforça que nenhum link será enviado juntamente com a intimação e não haverá nenhuma solicitação de dados ou transferências bancárias.

"A gente está utilizando Paulo César, que é nosso assistente virtual. Nós já o utilizávamos no carnaval e em festas populares. Então, para além dos serviços que ele oferece, como registro de ocorrências policiais, fazer queixas e denúncias, orientações sobre violência contra as mulheres e solicitação de serviços online que nós temos, ele agora vem com esse serviço que é a entrega de intimação. Então, o cidadão vai receber um arquivo onde constam seu nome completo, o CPF e uma intimação dizendo o dia, a hora, o local e a unidade que ele deve comparecer, além do nome do delegado", disse.

"É importante frisar que nós não mandamos nenhum link para que a pessoa clique, não vamos pedir nenhum dado pessoal do indivíduo, não solicitamos nenhuma transferência bancária e nem a solicitação de pagamento de nenhum tipo de valor. Assim, ele vai receber essa intimação e, se ficar com dúvida, pode ligar para a delegacia para confirmar. Essa intimação vai vir com base em alguma investigação que temos em trânsito ou pode ser que ele esteja como vítima ou arrolado em algum processo como testemunha", completou.

Heloisa também explicou a eficiência que esse novo formato vai trazer ao trabalho da Polícia Civil, já que os agentes estarão disponíveis para investigar. Em alguns casos, os policiais poderiam perder toda uma manhã na tentativa de entregar uma intimação.

"Com isso, também buscamos centralizar nossos investigadores na investigação policial propriamente dita. Então, ao invés de precisar mover toda uma equipe para fazer a entrega de intimação, que às vezes podia demorar uma manhã toda, consigo pegar essa mesma equipe policial e colocá-la para investigar. Com certeza, isso vai melhorar e agilizar bastante as nossas investigações", explanou.



