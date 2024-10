Henry Cavill pode voltar para mais um papel na Marvel; saiba mais

Retorno de Cavill marcaria a segunda vez que o ator trabalha com o estúdio - Foto: Divulgação

Provou e gostou! O ator Henry Cavill está negociando com o Marvel Studios para fazer mais um personagem no universo de heróis do estúdio, segundo o insider MyTimeToShineHello, que diz que as conversas acontecem no momento entre a produtora e o ator.

O retorno de Cavill marcaria a segunda vez que o ator trabalha com o estúdio. Este ano, ele viveu uma das variantes do Wolverine em ‘Deadpool & Wolverine’.

Vale lembrar que o ator ficou conhecido mundialmente por interpretar o Superman nos filmes do diretor Zack Snyder na DC, entre eles ‘Homem de Aço’, de 2013; ‘Batman vs Superman: A Origem da Justiça’, de 2016; e ‘Liga da Justiça’, o corte do diretor, lançado em 2021.