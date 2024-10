E o trailer? Diretor revela avanço na produção do novo Superman

David Corenswet como Superman - Foto: Divulgação

Não é novidade que os fãs da DC estão ansiosos para uma prévia do novo filme do Superman. Mas, enquanto o primeiro trailer não é lançado, o diretor do longa, James Gunn (‘Guardiões da Galáxia’), tem tentado não deixar o público sem nada.

Dessa vez, o cineasta revelou que ‘Superman’ já tem um corte inicial feito. A informação foi confirmada por Gunn no Threads neste domingo, 13.

“O primeiro corte já foi feito há muito tempo”, escreveu ele quando perguntado por um seguidor na rede social sobre o status do filme.

Na nova empreitada do Homem de Aço nas telonas, o ator David Corenswet (‘Pear’l) vai interpretar o herói. Já Rachel Brosnahan (‘A Maravilhosa Sra. Maisel’) será Lois Lane; Nicholas Hoult (‘The Great’) será Lex Luthor; e Skyler Gisondo (‘Licorice Pizza’) vai dar vida ao Jimmy Olsen.



‘Superman’ tem lançamento marcado para 11 de julho de 2025 e é o primeiro filme do novo DCU.