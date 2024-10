Roubo a residência com ameaça a vítimas pode virar crime hediondo; entenda

Se o roubo for praticado com grave ameaça, física ou psicológica, a pena será aumentada de 1/3 até a metade e será considerado crime hediondo - Foto: Agência Brasil/EBC

O roubo praticado em residência urbana ou rural pode se tornar crime hediondo, conforme prevê o Projeto de Lei 3142/24, que também aumenta a pena para esses casos, encaminhado a Câmara dos Deputados e está em análise.

Estes tipos de crimes são inafiançáveis e não podem ser beneficiado com liberdade provisória.



Pelo texto, do deputado Lucio Mosquini (MDB-RO), se o roubo for praticado com grave ameaça, física ou psicológica, às vítimas mantidas em cativeiro, a pena será aumentada de 1/3 até a metade e será considerado crime hediondo.

Lucio Mosquini argumenta que o roubo em residência apresenta características que o tornam especialmente traumático para as vítimas.

“Diferentemente do roubo praticado contra pedestres na rua, que geralmente dura poucos segundos, o roubo em domicílio pode se estender por horas, durante as quais as vítimas são submetidas a intenso sofrimento psicológico”, afirma o parlamentar.

Lei atual

O projeto altera o Código Penal, que hoje prevê reclusão de quatro a dez anos e multa para o crime de roubo. A pena aumenta se o crime for cometido com arma de fogo ou se resultar em morte, entre outros agravantes.



Por sua vez, a Lei dos Crimes Hediondos, que não é alterada pela proposta, já considera hediondo o roubo com restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e com lesão corporal grave ou morte.

Próximos passos

O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votado pelo Plenário da Câmara. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.