Mãe de empresário morto lamenta: "Nenhuma mãe merece perder um filho assim"

Nesta segunda-feira, foi realizado o enterro do empresário Fernando Alves Souza Coelho, de 39 anos, que foi baleado após fugir de uma blitz na noite de sábado, 12, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. O sepultamento ocorreu em uma igreja evangélica no bairro Jardim Cruzeiro, seguido do sepultamento no cemitério do bairro Sobradinho, e contou com a presença de amigos e familiares, que se mostraram consternados com a tragédia.

Durante o velório, a mãe de Fernando, Marilene Alves, fez um apelo por justiça. "Uma mãe não merece perder um filho dessa forma. Se ele fosse um bandido, eu aceitaria, mas ele não era. Meu filho era uma pessoa batalhadora, trabalhadora, que corria atrás, gostava de ficar com a família", declarou emocionada.

Em entrevista à TV Bahia, Marilene explicou que Fernando não parou na blitz porque estava em um bar com a namorada. Segundo ela, o empresário havia ingerido cerveja e um coquetel, e decidiu não parar durante a abordagem policial. Uma arma calibre .38 foi encontrada no veículo de Fernando, mas não há informações sobre sua legalidade.

Após passar a tarde no bar, o casal estava a caminho do rancho que Fernando estava construindo para passeios a cavalo. "Se ele tivesse ido para a casa dele, não tinha acontecido isso. Ele morava no bairro do Papagaio e estava indo para o rancho", lamentou a mãe.