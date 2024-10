Empresário morto por furar blitz já respondeu por tentativa de estupro

Fernando Alves Souza Coelho, 39 anos, já foi preso por ameaçar vazar nudes de uma cliente de sua loja de celulares e tentar estuprá-la - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empresário Fernando Alves Souza Coelho, 39, morto pela PM após furar uma blitz e fugir na contramão na Avenida Artêmia Pires, em Feira de Santana, na noite desta sábado,12, se envolveu em outro tipode de confusão em 2018.

Conhecido como 'Lengocell', nome da loja de celulares do empresário, ele já havia sido preso após ameaçar vazar 'nudes' de uma cliente, caso ela não fizesse sexo com ele.

O empresário teve acesso às imagens da mulher depois que ela trocou o celular em seu estabelecimento.

Em prints publicados no Portal G1, Fernando Alves diz que quer transar com a mulher sob a ameaça de espalhar suas imagens íntimas.

Leia também:

>> Mais de 2 mil sites de bets estão banidas no Brasil; veja como regulamentar

>> Polícia Civil amplia atendimento e passa a enviar intimações via Whats

>> Três suspeitos são mortos em confronto com a polícia na Bahia

"Espero que não faça nenhuma besteira. Não precisa você postar nada em grupo não, porque eu vou sair com você, porque você está me chantageando para transar com você", disse a mulher, que não quis ser identificada.

A mulher não conseguiu um acordo com o homem e foi coagida a ir para um motel com ele. No motel, ela acionou a polícia depois que Fernando tentou estuprá-la.

Na época, ele foi preso em flagrante e autuado por violação sexual mediante ameaça, mas disse estar arrependido após a prisão.

Ainda em 2018, Lengocell foi liberado após a audiência de custódia e respondeu ao processo em liberdade.

Além disso, teve de cumprir restrições impostas pela Justiça, como manter distância e contato da vítima. Por fim, também foi obrigado a comparecer em juízo quando convocado, a ficar em recolhimento domiciliar entre 20h e 6h e teve viagens para fora de Feira de Santana restritas.