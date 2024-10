Vídeo mostra momento da execução de produtor de eventos na Ribeira

Vitor Matos foi morto a tiros em porta de evento na Ribeira, cidade baixa de Salvador - Foto: Reprodução

Uma câmera de segurança capturou o momento exato em que o produtor de eventos, identificado como Vitor Matos, foi morto a tiros no final da tarde deste domingo, 13, no bairro da Ribeira, em Salvador.



No vídeo, é possível ver o momento em que homens armados descem de um carro branco e efetuam disparos em uma rua movimentada. Nas imagens, os suspeitos são vistos saindo rapidamente do veículo e atirando. Após o ataque, os homens entram novamente no carro e fogem do local em alta velocidade.

De acordo com testemunhas, Vitor saiu de um evento, onde acontecia uma roda de samba, para atender uma ligação telefônica, momento no qual foi atingido com vários disparos de arma de fogo na cabeça.



A polícia foi acionada e está conduzindo investigações para identificar os responsáveis e entender a motivação do crime.