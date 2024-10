Mulher é encontrada com as mãos amarradas com fios de telefone

Polícia Civil investiga o caso - Foto: Ascom | PC

Uma mulher que não teve o nome divulgado foi encontrada morta após ser atingida diversas vezes por disparos de arma de fogo, no bairro de Águas Claras, na manhã deste domingo, 13. O caso aconteceu na Rua Lourival Costa.

A vítima teria sido encontrada com as mãos amarradas com fios de telefone. Guias de local e necropsia foram expedidas.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.