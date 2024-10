Produtor de eventos é morto na porta da própria festa na Ribeira

Vitor Matos foi morto a tiros em porta de evento na Ribeira, cidade baixa de Salvador - Foto: Reprodução

Um produtor de eventos foi morto a tiros no final da tarde deste domingo, 13, no bairro da Ribeira aqui em Salvador.

De acordo com testemunhas no local, Vitor Matos foi abordado por homens armados na porta de um estabelecimento conhecido como Villa Prime, localizado na região da Cidade Baixa da capital baiana, onde estava sendo realizada uma roda de samba, organizada pela própria vítima. Ainda de acordo com as testemunhas, Vitor saiu do evento após atender uma ligação telefônica, momento no qual foi atingido com vários disparos de arma de fogo na cabeça.

Vitor ainda chegou a ser levado para a UPA de Santo Antônio por uma viatura da Rondesp BTS. Por causa do crime o evento foi cancelado.

Câmeras de segurança podem ajudar a polícia no trabalho de identificação dos criminosos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia e ainda aguarda mais detalhes sobre o fato.