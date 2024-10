Homem é preso após furtar a estrutura de um ponto de ônibus

- Foto: Divulgação / PMDF

Um homem foi preso após furtar a estrutura de um ponto de ônibus na QNM 1/3 de Ceilândia, neste domingo, 13, no Distrito Federal. O furto ocorreu por volta de meio-dia, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por comerciantes locais que tentaram impedir a depredação da parada.

Segundo testemunhas, o suspeito, armado com uma faca, ameaçou os lojistas durante a ação. Ele conseguiu levar as placas da parada e fugiu do local.

A polícia encontrou o homem na QNM 01, onde estava portando uma das placas de alumínio do patrimônio público e a faca utilizada para ameaçar os comerciantes. Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado por furto qualificado e porte de arma branca. A PMDF informou que o suspeito já havia sido visto cometendo o mesmo crime em outras ocasiões, nos dias 2 e 4 deste mês.