Pix terá novas regras a partir de 1º de novembro; confira

Entre as novidades, está o estabelecimento de novos limites de segurança para o Pix - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

As transferências bancárias via PIX sofrerão mudanças e terão novas regras a partir de 1º de novembro. O objetivo do Banco Central, conforme resolução publicada, é aumentar a segurança virtual contra golpes em pessoas físicas.

Entre as novidades, está o estabelecimento de novos limites de segurança para o Pix. O BC vai limitar a R$ 200 o valor das transferências realizadas em um novo dispositivo, além de ficar restrito a R$ 1 mil o total diário dos envios a partir dos celulares e computadores não cadastrados nos bancos.

Para os usuários que quiserem realizar maiores movimentações, será necessário cadastrar os aparelhos junto aos bancos; a medida vale para celulares ou computadores que ainda sejam desconhecidos pelo sistema bancário.

Nada muda para os dispositivos que já foram utilizados para as transferências via Pix anteriormente. A ação é mais uma medida para o combate a golpes e fraudes. Segundo avaliação do BC, novos limites vão poder ajudar a evitar tais atos fraudulentos.

Segundo a instituição, as exigências foram discutidas com especialistas do mercado financeiro e buscam tornar o Pix um meio de pagamento cada vez mais seguro para a população.