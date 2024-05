Ônibus é incendiado em São Cristóvão após mortes em operação policial | A TARDE

Um ônibus do transporte coletivo de Salvador foi incendiado na tarde deste sábado, 27, no bairro de São Cristóvão, após mortes em operação policial na localdiade. O veículo foi atingido próximo ao antigo final de linha do bairro.





Mais cedo, dois homens foram mortos após troca de tiros com a Polícia Militar. Os suspeitos foram levados ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram.



Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos atiraram contra os policiais ao perceberem a aproximação da PM, que fazia patrulhamento preventivo no local.

Na ação, a polícia encontrou uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, munições calibre 38 e 9mm, um tablete de maconha e uma balança de precisão. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.