Ônibus é incendiado no bairro do IAPI, em Salvador; veja vídeo

Um ônibus foi incendiado nesta quarta-feira, 16, no bairro do IAPI. Informações preliminares indicam que o incêndio teria sido provocado em protesto pela morte de um jovem na região durante uma ação policial.

De acordo com apurações da TV Record, homens encapuzados teriam parado o veículo coletivo, ordenado que os rodoviários e os passageiros desembarcassem e, em seguida, colocado fogo no ônibus. A polícia e o Corpo de Bombeiros já estão no local.

Na noite de terça-feira (15), um jovem de 18 anos foi morto a tiros na localidade da Rocinha, no bairro do IAPI, em Salvador. A Polícia Militar informou que o caso ocorreu após um confronto entre homens armados e equipes da corporação. No entanto, a família e os moradores da região negam essa versão.



Um protesto também aconteceu na noite de desta terça-feira, 15, na Avenida San Martin, onde moradores depredaram um ônibus em reação ao caso.



Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a morte por intervenção de agente de segurança pública de Alex Silton Serra de Oliveira, 18 anos, atingido por disparos de arma de fogo no bairro do IAPI. Segundo a Polícia Militar, um grupo de homens reagiu a tiros a uma abordagem, e durante a ação, o suspeito foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, onde foi constatado o óbito.