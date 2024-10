Dez corpos são encontrados em Salvador e RMS em menos de 24h

Em um único dia, foram registrados 10 assassinatos em cinco locais distintos - Foto: Divulgação redes sociais

A violência em Salvador e na região metropolitana ganhou novos capítulos trágicos nesta quarta-feira, 16, com a descoberta de diversos corpos em diferentes localidades nas últimas 24 horas. Em um único dia, foram registrados 10 assassinatos em cinco locais distintos: dois corpos foram encontrados em Fazenda Grande IV, um em Tancredo Neves, um no Barbalho, três em Camaçari e outros três em Simões Filho.

Corpo encontrado dentro de uma lixeira no Barbalho

No bairro do Barbalho, em Salvador, o corpo de um homem não identificado foi encontrado pela manhã dentro de uma lixeira, na Rua São José de Baixo. As autoridades foram acionadas por moradores, mas até o momento não há informações sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Homem morto a tiros em Tancredo Neves

Durante a madrugada, um homem foi assassinado a tiros na Travessa Guanabara, no bairro de Tancredo Neves, nas proximidades do Colégio Helena Magalhães. O caso gerou medo entre os moradores da região, que afirmaram terem ouvido disparos durante a noite. A vítima também não foi identificada até o momento.



De acordo com a Polícia Civil a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação da morte de um homem, sem identificação, vítima de disparos de arma de fogo. crime.



Duplo homicídio em Fazenda Grande IV

Em Fazenda Grande IV, duas mulheres foram encontradas mortas, vítimas de tiros na cabeça. As informações preliminares indicam que as mulheres foram executadas e largadas no local, mas as circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A brutalidade do caso chamou a atenção da comunidade local.

Entramos em contato com a polícia, mas, até o fechamento da matéria, essa ocorrência ainda não havia sido registrada.

Três corpos encontrados em Camaçari

Na Via Parafuso (BA-535), em Camaçari, três homens foram encontrados mortos próximo a uma pedreira. Os corpos estavam às margens da rodovia e a polícia investiga se o crime tem relação com disputas entre facções criminosas. Camaçari, que faz parte da Região Metropolitana de Salvador, tem sido palco de vários crimes violentos nas últimas semanas.

Mais três corpos localizados em Simões Filho

Ainda nesta quarta-feira, em Simões Filho, mais três corpos foram encontrados na Via Periférica 2, na localidade de Lagoa Azul. A cena do crime reflete mais um caso de violência extrema na região metropolitana de Salvador. Assim como nos casos anteriores, a polícia está conduzindo investigações para descobrir a identidade das vítimas e os responsáveis pelos assassinatos.