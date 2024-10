Triplo homicídio: corpos são encontrados às margens de rodovia baiana

Os corpos foram localizados próximos a uma pedreira, às margens da rodovia. - Foto: Reprodução/Google Street Views

Na manhã desta quarta-feira, 16, três homens foram encontrados mortos na BA-535, mais conhecida como Via Parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Os corpos foram localizados próximos a uma pedreira, às margens da rodovia.

De acordo com Polícia Militar, a primeira ocorrência foi registrada pela 81ª CIPM, que corresponde a primeira vítima. Logo em seguida, a 22ª CIPM chegou ao local e encontrou os outros dois corpos.

Não há informações sobre as identidades das vítimas, nem sobre a autoria ou motivação dos crimes.