Aluno do CPM morto no Uruguai é enterrado em Salvador

Familiares e amigos de João Vitor Santos da Silva, de 17 anos, morto no bairro do Uruguai na segunda-feira, 14, se reuniram no cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, na tarde de terça-feira, 15, para se despedir do adolescente.

O enterro começou por volta de 14h e o cemitério ficou lotado para a despedida de João.

O adolescente foi morto na porta de casa, após ter sido assaltado por dois homens em uma moto. Os criminosos pediram o celular do jovem e, em seguida, atiraram na vítima.



Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas não resistiu. João era estudante do Colégio da Polícia Militar e ajudava a mãe a vender no hortifruti. Até o momento, ninguém foi preso.

A mesma dupla que assaltou João Vitor havia cometido outro assalto pouco antes da morte do adolescente. As imagens do outro crime foram divulgadas pela Polícia Civil na terça-feira, 15.