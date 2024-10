"Estou arrasado", lamenta pai de adolescente morto na porta de casa

- Foto: Arquivo Pessoal

O pai do estudante João Victor Santos da Silva, de 17 anos, morto na porta de casa durante um assalto na noite de segunda-feira, 14, bairro do Uruguai, em Salvador, se emocionou ao falar sobre o filho em entrevista à TV Bahia, na manhã desta terça-feira, 15.

"Estou arrasado, a ficha não caiu ainda. Sinceramente, não estou acreditando que meu filho se foi... Apesar que ele partiu com Cristo, meu coração está confortável e em um grande dia estarei com ele", lamentou.



Segundo as informações iniciais, o adolescente foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta quando retornava do trabalho, já na porta de sua residência. Durante a ação, os criminosos efetuaram dois disparos. Um deles atingiu a região do pescoço da vítima.

"A gente ouviu o tiro na hora. Foi um só, certeiro. Ouvimos aquela zoada forte e ele ainda gritou: 'meu pai'. Eu nunca ia imaginar que ele tinha sido baleado [...] Pensei que ele estava gritando para o pai abrir o portão, mas quando cheguei no muro, ele estava caído no chão, de lado, todo ensanguentado", contou a tia do adolescente, Iraci Silva.

Em nota, o Colégio da Polícia Militar lamentou a morte de João Vitor, que integrava a turma do 2º ano do Ensino Médio, na unidade Luiz Tarquinio, no bairro da Boa Viagem.