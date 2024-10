Mulher é morta a tiros no bairro de Pernambués

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 1ª CIPM foram acionados após denúncia - Foto: Divulgação | PM-BA

Uma mulher foi morta por disparos de arma de fogo, na madrugada desta terça-feira,15, na Rua 28 de Abril, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 1ª CIPM foram acionados após denúncia de uma pessoa morta por disparos de arma de fogo na localidade. Chegando no local, os PMs constataram o fato e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a remoção e perícia do corpo.

A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.