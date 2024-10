Homens morrem após troca de tiros com policiais em Feira de Santana

Caso ocorreu por volta das 17h40 de segunda-feira, 14 - Foto: PMBA/CPRL

Dois homens morreram após uma troca de tiros com policiais militares, por volta das 17h40 de segunda-feira, 14, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana.

De acordo com informações do portal Acorda Cidade, o confronto ocorreu durante a Operação Intensificação, deflagrada com o objetivo de intensificar a segurança no bairro.

Segundo a Polícia Militar, os policiais do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) estavam realizando o patrulhamento nas proximidades do Residencial Videiras, na Avenida Iguatemi, quando visualizaram um grupo de homens.

Os homens tentaram fugir após avistarem os policiais, que os seguiram. Quando houve a aproximação, eles efetuaram disparos de arma de fogo e os policiais revidaram. Durante a troca de tiros, dois homens foram alvejados e socorridos pelos policiais para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde morreram.

O material apreendido foi encaminhado para o Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho, para efetivação das medidas cabíveis.