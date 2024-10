Envolvidos em morte de aluno do CPM fizeram outro roubo minutos antes

- Foto: Divulgação Polícia Civil

Os suspeitos de matar o estudante do Colégio da Polícia Militar João Vitor Santos da Silva, de 17 anos, cometeram outro crime antes da tentativa de latrocínio que terminou com a morte do adolescente.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que divulgou uma imagem dos suspeitos do crime cometendo outro assalto momento antes. Pela imagem de uma câmera de segurança da região, é possível ver dois homens em uma moto abordando uma pessoa. A vítima parece entregar algo aos dois.

A instituição procura ainda outras imagens que possam auxiliar nas buscas pela dupla.

Sepultamento

O corpo de João Vitor foi sepultado na tarde desta terça-feira, 15, no cemitério Quinta dos Lázaros. O enterro aconteceu sob forte comoção de amigos e familiares que lotaram o cemitério.

O pai do estudante João Victor se emocionou ao falar sobre o filho e afirmou estar "arrasado".

foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira (14), no bairro do Uruguai, em Salvador. O garoto trabalhava em um hortifrúti, que fica no mesmo bairro, e chegava na casa onde morava, por volta das 20h, quando foi abordado por dois homens.

Os suspeitos chegaram no local em uma motocicleta, anunciaram o assalto e fugiram após atirar no adolescente. Não há informações se a vítima reagiu ao crime.

João Vitor chegou a ser socorrido pela família, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos.