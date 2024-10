Forças de segurança monitoram 'salve geral' do PCC contra policiais

Reforço acontece na cidade do Guarujá - Foto: Divulgação | Gov SP

As forças de segurança de São Paulo estão monitorando integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) após serem identificadas duas mensagens como 'salve geral', que seriam ordens para integrantes da facção. Em uma das mensagens é pedido um ataque contra agentes penais e outra contra policiais e outros agentes no Guarujá, no litoral paulista.

Leia mais:

>>Mulher é torturada e arrastada de joelhos com coleira de cachorro por traficantes

>>Menino de 9 anos que matou 23 animais pode ser punido? Descubra

>>Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-mulher

O monitoramento foi iniciado na segunda-feira (14) e a segurança foi reforçada com a Tropa de Choque. As informações são do programa Brasil Urgente.

Em uma das mensagens, os criminosos alegam que há opressão principalmente em presídios federais.