Mulher é torturada e arrastada de joelhos com coleira de cachorro por traficantes

Vítima foi socorrida para a UPA da Taquara - Foto: Divulgação

Um homem foi preso, nesta terça-feira, 15, por tentativa de feminicídio após agredir a mulher e mandar traficantes do Jordão, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a matarem.

A vítima, de 41 anos, foi torturada por mais de sete horas. Antes de fugir, a vítima teve os pés e as mãos amarrados para trás e os criminosos prenderam o pescoço dela com uma coleira e coberto o rosto com um saco plástico.

A vítima recebeu coronhadas e foi obrigada a andar de joelhos para “subir a comunidade como cachorro”. Eles ainda teriam jogado gasolina para atear fogo no corpo.

O marido e suspeito do crime, identificado como Helder Carlos dos Santos Rubim, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Os outros três homens envolvidos ainda não foram identificados. O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), que já solicitou medidas protetivas para a mulher. Segundo a polícia, o marido da vítima tem passagem na polícia por tráfico de drogas.

De acordo com relato da vítima, eles discutiram e o marido teria usado drogas e ingerido bebida alcoólica. Durante o desentendimento, ele começou a agredi-la com socos, chutes e garrafadas.

Após as agressões, ela tentou ir para a casa da mãe na comunidade Malvinas, mas foi pega no caminho por três homens do tráfico de drogas do Jordão, dominada pelo Comando Vermelho.

A mulher tem hematomas nos joelhos, pulsos, pés e cortes na cabeça. Ela foi socorrida para a UPA da Taquara.