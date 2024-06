Ônibus é incendiado na Suburbana e deixa população em pânico

Não há informações de pessoas feridas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A região da avenida Suburbana, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, viveu uma situação de pânico na noite desta terça-feira, 11. Um ônibus elétrico foi incendiado, na região do Boiadeiro, no bairro do Lobato.



Segundo informações preliminares, o incêndio teria sido criminoso e orquestrado por lideranças do Comando Vermelho (CV) em retaliação à morte de um homem. Uma equipe da Polícia Militar está no local, bem com uma viatura do Corpo de Bombeiros. Não há informações de pessoas feridas.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou, através de nota, que o veículo incendiado na noite desta terça-feira (11) na Avenida Suburbana pertence à frota do Governo do Estado. Ainda segundo a Semob, não há informações sobre como a situação começou. Os ônibus que estão no congestionamento causado pelo ocorrido estão sendo desviados pela Bela Vista do Lobato, Parque São Bartolomeu e Alto do Cabrito, de onde retornam ao seu itinerário regular.

