PM se posiciona após liberdade de homens que incendiaram ônibus

Homens passaram por audiência de custódia desta quinta-feira, 4, e tiveram a prisão em flagrante convertida para liberdade provisória. - Foto: Reprodução redes sociais

A Polícia Militar da Bahia lamentou a liberdade concedia pela Justiça aos dois homens que colocaram fogo em um ônibus na Estrada das Barreiras, em Salvador, na última terça-feira, 2. Eles passaram por audiência de custódia nesta quinta-feira, 4, e tiveram a prisão em flagrante convertida para liberdade provisória.

Em nota, PMBA informou que "diante da gravidade do ato criminoso e do risco à vida dos cidadãos, a instituição esperavava que os responsáveis fossem imediatamente penalizados e afastados do convívio social".

A coorporação refutou a "impunidade" e "ressaltou" que medidas como essa "passam o sentimento de impunidade e estímulo à prática de ações delituosas, comprometendo o esforço diário da tropa pelo cumprimento da lei em prol da sociedade".



Os indivíduos foram capturados por uma guarnição do Batalhão Gêmeos, no exato momento em que ateavam fogo no ônibus com Número de Ordem 21350, que faz a linha Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves. Com eles foram apreendidos materiais utilizados para cometer o crime.



"A PMBA reforça seu compromisso com a segurança pública e a ordem social, reafirmando a necessidade de penalização efetiva para que a justiça seja cumprida e para que a sociedade possa sentir-se protegida e segura", finaliza a nota.

Incêndio criminoso

O ônibus atendia a linha 1107 - Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves foi queimado de forma criminosa, na Estrada das Barreiras.

O ônibus foi incendiado por suspeitos de tráfico como forma de vandalismo pela morte de um adolescente no bairro durante uma operação policial no último domingo, 30. O bairro também chegou a ficar com a via interditada. As chamas também provocaram a suspensão temporária do fornecimento de energia. Os coletivos só voltaram a circular no local nesta quarta-feira, 3.

A Secretaria Municipal de Mobilidade lamentou a queima de mais um coletivo e informou esperar a "intervenção das autoridades da segurança pública para a garantia da ordem na localidade".

>> Salvador tem aproximadamente um ônibus queimado por mês em 2024

Com essa ocorrência, Salvador já soma seis ônibus incêndiados de forma criminosa apenas nesta ano, sendo eles: 1 na Estrada das Barreiras; 01 em São Marcos; 01 em São Cristovão; 02 em Pernambués; 1 na Suburbana. O prejuízo chega a quase R$ 6 milhões.